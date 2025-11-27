Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря

Любители технологий и спорта, внимание! В декабре в Мурманске состоится знаковое событие — в Долине Уюта торжественно откроется первый фиджитал-центр. Что это значит? Это уникальное пространство, где цифровой мир встречается с физическим.

Вы сможете соревноваться в компьютерных играх, погружаться в виртуальную реальность, а затем выйти на свежий воздух — сыграть в мини-футбол, стритбол или позаниматься на уличных тренажерах. И всё это будет связано единой системой рейтингов и достижений.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области, и Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманска, рассказывают о новом комплексе для занятий реальным и виртуальным спортом.