Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Любители технологий и спорта, внимание! В декабре в Мурманске состоится знаковое событие — в Долине Уюта торжественно откроется первый фиджитал-центр. Что это значит? Это уникальное пространство, где цифровой мир встречается с физическим.
Вы сможете соревноваться в компьютерных играх, погружаться в виртуальную реальность, а затем выйти на свежий воздух — сыграть в мини-футбол, стритбол или позаниматься на уличных тренажерах. И всё это будет связано единой системой рейтингов и достижений.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области, и Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманска, рассказывают о новом комплексе для занятий реальным и виртуальным спортом.
Последние комментарии
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
