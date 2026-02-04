Светлана Панфилова, заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области, пришла на встречу к студентам МАУ

Собравшиеся в аудитории студенты уже доказали не словом, а делом, что они патриоты своего края.

Щебарова Наталья, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики и управления МАУ: «Те, кто хотел уехать, сделали это после школы, а студенты, которые осознанно выбрали МАУ, остаются здесь. Арктика нуждается в таких квалифицированных кадрах».

Владислава Воронова, студентка 4 курса факультета МАУ: «Я планирую остаться в регионе, мне хотелось бы работать по специальности логистика и транспорт, так как это очень важная сфера для нашего региона».

Как показывает практика, уже на третьем курсе студенты, изучающие в стенах арктического университета логистику и внешнеэкономическую деятельность, получают предложения о работе, в том числе в правительстве Мурманской области.

Заместитель губернатора министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова видит в сегодняшних студентах будущих коллег.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Сейчас география нашего сотрудничества расширилась по всему земному шару, сейчас активно выстраиваем отношения и с китайскими партнёрами. Студенты смогут работать и в министерстве, и на предприятиях, которые заинтересованы, чтобы их товары расширяли свою географию поставок по всему миру».

Уже в этом году кафедра экономики и управления МАУ выпустит из своих стен более двадцати дипломированных специалистов.