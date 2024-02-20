Светлана Серебрякова и Наталья Курдвановская: о помощи детям, находящимся в конфликте с законом

Ребёнок – всегда ребёнок! В сегодняшнем эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» поднимаем серьёзную тему совместной работы по оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, семьям, в которых родитель был или является осуждённым, а также о перспективах взаимодействия УФСИН и Социального центра «SOS Мурманск» в рамках исполнительной и постпенитенциарной пробации.