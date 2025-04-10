Светлана Серебрякова: о постпенитенциарной пробации, или Шанс вернуться к нормальной жизни есть

Граждане, отбывающие наказание, зачастую теряют социальные связи, лишаются семьи, дома, работы. Они остаются один на один с серьёзнейшими проблемами, что, безусловно, отражается на росте рецидивной преступности.

Год назад начал действовать закон о пробации для осужденных. Документ стал основой для работы по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы граждан.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Светлана Григорьевна Серебрякова, подполковник внутренней службы, старший инспектор по особым поручениям группы исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Мурманской области, рассказывает о том, как это работает у нас регионе, кто попадает под критерии пробации и какую помощь оказывают осужденным в Мурманской области.