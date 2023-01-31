Светлана Солдатова: директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: вместе смотрим «Кино на высокой широте»

25 января в столице Мурманской области стартовал киномарафон мурманского кино. Зрители смогут увидеть фильмы, снятые либо мурманчанами, либо приезжими кинематографистами. Все ленты объединяет одна тема - они о севере и людях, живущих на Кольском полуострове.

Всего планируется провести пять кинопоказов. Зрители смогут увидеть фильмы, снятые либо мурманчанами, либо приезжими кинематографистами.

Какие это картины? В чём разница взглядов местных и приезжих режиссёров на наш Север? Где и когда можно посмотреть киноленты? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер».