День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 12:00
Светлана Солдатова: директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: вместе смотрим «Кино на высокой широте»
25 января в столице Мурманской области стартовал киномарафон мурманского кино. Зрители смогут увидеть фильмы, снятые либо мурманчанами, либо приезжими кинематографистами. Все ленты объединяет одна тема - они о севере и людях, живущих на Кольском полуострове.
Всего планируется провести пять кинопоказов. Зрители смогут увидеть фильмы, снятые либо мурманчанами, либо приезжими кинематографистами.
Какие это картины? В чём разница взглядов местных и приезжих режиссёров на наш Север? Где и когда можно посмотреть киноленты? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер».
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Последние комментарии
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
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