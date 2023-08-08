Светлана Солдатова и Сергей Юдков: о ходе реализации проекта «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР»

В нашем регионе в начале августа стартовал масштабный проект «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР», организованный мурманским региональным отделением Союза журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта в регионе планируется собрать для школьных библиотек Луганской Народной Республики (ЛНР) около 18 тысяч книг на русском языке и отправить литературу на освобожденные территории.

Инициаторы проекта – мурманские журналисты, побывавшие на Донбассе в 2022 году. Одна из проблем, которую они отметили – отсутствие в библиотеках республик книг на русском языке. В библиотеках средних учебных заведений нет русской и зарубежной классики, входящей в учебную программу, отсутствует детская литература на русском языке.

И сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» руководитель мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова и журналист областной газеты «Мурманский вестник» Сергей Юдков расскажут о том, как проходит реализация проекта, чем готовы поделиться северяне с юными читателями из ЛНР, о том, когда они планируют совершить поездку на Донбасс, чтобы передать книги и собрать материалы для серии статей, фотовыставки и документального фильма.