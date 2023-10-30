Светлана Вистунова, заместитель директора МБОУ г.Мурманска, «Средняя общеобразовательная школа №56»: о процессе обучения особенных детей в современной школе

Профессиональные педагоги умело сочетают традиционные методы обучения с новыми технологиями, участвуют в программе «Активный учитель». Они заботятся не только о знаниях, но и о развитии личности, навыков, которые пригодятся ребятам в будущем. Учебное заведение получило на Учи.ру звание «Участник марафонов», «Участник олимпиад», «Активный учитель», а также положительные отзывы учеников и родителей.

Программа «Проходной балл» - медиапроект, направленный на освещение возможностей образования в Мурманской области. Она реализуется телекомпанией «Арктик-ТВ» совместно с Министерством информационной политики региона.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №56» - одно из учреждений областного центра с программами начального, основного и среднего общего образования. Здесь ученики изучают базовые школьные предметы, посещают тематические кружки и спортивные секции, проходят марафоны и онлайн-олимпиады Учи.ру.

Профессиональные педагоги умело сочетают традиционные методы обучения с новыми технологиями, участвуют в программе «Активный учитель». Они заботятся не только о знаниях, но и о развитии личности, навыков, которые пригодятся ребятам в будущем. Учебное заведение получило на Учи.ру звание «Участник марафонов», «Участник олимпиад», «Активный учитель», а также положительные отзывы учеников и родителей.

В 56-й мурманской школе обучают детей с особенностями здоровья, поэтому для них требуется специальный подход, программы и методики.

Как проходит организован и как проходит процесс обучения особенных детей, рассказывает заместитель директора школы №56 Светлана Вистунова в программе «Проходной балл» на телеканале «Арктик-ТВ».