В районе Белокаменки взрывают, дорогу перекрываютКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Государство собирается навести порядок с гаражами! Чего ждать их владельцам?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.19 19:30

Светлане Кучеровой из Снежногорска необходима наша помощь

Два года Светлана Кучерова из Снежногорска живёт со страшным диагнозом – «онкология». Опухоль согласились прооперировать московские специалисты, но для этого женщине и её семье требуются большие средства. За помощью Светлана обращается к нашим неравнодушным телезрителям.

Из-за сильных болей в животе Светлана Кучерова с трудом передвигается. Врачи уже не скрывают за сложными медицинскими терминами страшный диагноз – рак желудка. В начале прошлого года Света обратилась за помощью к снежногорским терапевтам и хирургам. Те, после череды исследований, лишь беспомощно развели руками – по анализам и пробам никто из докторов не мог было диагностировать заболевание. Между тем, жить становилось всё сложнее и больнее, Светлана стремительно теряла вес. Очередные обследования в лечебных учреждениях областного центра выявили онкологию.

«Сейчас, главное, жить дальше, - говорит Светлана Кучерова (г. Снежногорск). – Я уже устала от всего этого, но я не имею права сдаться ради  мамы, папы, близких, мужа и сестры».

Несмотря на позднюю стадию, московские специалисты утверждают, что  шансы на удачный исход операции есть. Вот только стоимость её неподъёмная для семьи.

«Операция стоит миллион рублей, проживание – 5 тысяч в сутки, там надо будет находиться от 10 до 14 суток, - рассказывает Ольга Ударцева, сестра Светланы Кучеровой (г. Снежногорск). – Например,  только за сегодняшнюю консультацию по поводу биопсии отдали шесть тысяч четыреста рублей».

Сдаваться молодая женщина категорически отказывается. Вместе с мужем, братом и сестрой они ведут борьбу с болезнью. Ещё летом, после первой операции и курса химиотерапии, Светлана чувствовала себя значительно лучше – вернулся румянец на щёках и привычный вес. Осенью пришлось вновь проходить обследования, и болезнь дала о себе знать с новой силой.

«А здесь нам дают надежду, большую надежду, её терять нельзя, - говорит Ольга Ударцева, сестра Светланы Кучеровой (г. Снежногорск). - Но нам самим не справится. С прошлого раза у нас теперь кредиты, долги образовались. Поэтому мы и обращаемся к людям, к знакомым, может быть, нам помогут сделать этот шаг, нельзя просто упускать этот шанс».

Сейчас Светлана Кучерова начала проходить курс химиотерапии, сразу после которого отправится на очередное обследование. Помочь может каждый, даже небольшие пожертвования могут спасти девушке жизнь.

Реквизиты:

Получатель - Светлана Владимировна К.

2202 2002 7492 4933 или по номеру телефона 89210463866.

Получатель - Александр Анатольевич К. (муж)

2202 2016 9944 3830 или по номеру телефона 89633631131.

Получатель - Ольга Владимировна У. (сестра)

карта Сбербанка 5469 4100 1343 5544 или по номеру телефона 89210332764.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиСпецифика статочётности, или С уровнем заработной платы в Мурманской области всё хорошо-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 27 копеек, а евро укрепилось почти на 9 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 647 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика