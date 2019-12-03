Светлане Кучеровой из Снежногорска необходима наша помощь

Два года Светлана Кучерова из Снежногорска живёт со страшным диагнозом – «онкология». Опухоль согласились прооперировать московские специалисты, но для этого женщине и её семье требуются большие средства. За помощью Светлана обращается к нашим неравнодушным телезрителям.

Из-за сильных болей в животе Светлана Кучерова с трудом передвигается. Врачи уже не скрывают за сложными медицинскими терминами страшный диагноз – рак желудка. В начале прошлого года Света обратилась за помощью к снежногорским терапевтам и хирургам. Те, после череды исследований, лишь беспомощно развели руками – по анализам и пробам никто из докторов не мог было диагностировать заболевание. Между тем, жить становилось всё сложнее и больнее, Светлана стремительно теряла вес. Очередные обследования в лечебных учреждениях областного центра выявили онкологию.

«Сейчас, главное, жить дальше, - говорит Светлана Кучерова (г. Снежногорск). – Я уже устала от всего этого, но я не имею права сдаться ради мамы, папы, близких, мужа и сестры».

Несмотря на позднюю стадию, московские специалисты утверждают, что шансы на удачный исход операции есть. Вот только стоимость её неподъёмная для семьи.

«Операция стоит миллион рублей, проживание – 5 тысяч в сутки, там надо будет находиться от 10 до 14 суток, - рассказывает Ольга Ударцева, сестра Светланы Кучеровой (г. Снежногорск). – Например, только за сегодняшнюю консультацию по поводу биопсии отдали шесть тысяч четыреста рублей».

Сдаваться молодая женщина категорически отказывается. Вместе с мужем, братом и сестрой они ведут борьбу с болезнью. Ещё летом, после первой операции и курса химиотерапии, Светлана чувствовала себя значительно лучше – вернулся румянец на щёках и привычный вес. Осенью пришлось вновь проходить обследования, и болезнь дала о себе знать с новой силой.

«А здесь нам дают надежду, большую надежду, её терять нельзя, - говорит Ольга Ударцева, сестра Светланы Кучеровой (г. Снежногорск). - Но нам самим не справится. С прошлого раза у нас теперь кредиты, долги образовались. Поэтому мы и обращаемся к людям, к знакомым, может быть, нам помогут сделать этот шаг, нельзя просто упускать этот шанс».

Сейчас Светлана Кучерова начала проходить курс химиотерапии, сразу после которого отправится на очередное обследование. Помочь может каждый, даже небольшие пожертвования могут спасти девушке жизнь.

Реквизиты:

Получатель - Светлана Владимировна К.

2202 2002 7492 4933 или по номеру телефона 89210463866.

Получатель - Александр Анатольевич К. (муж)

2202 2016 9944 3830 или по номеру телефона 89633631131.

Получатель - Ольга Владимировна У. (сестра)

карта Сбербанка 5469 4100 1343 5544 или по номеру телефона 89210332764.