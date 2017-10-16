Светлану Макарова осудили на 4 года лишения свободы

Скандальное разбирательство по делу бывшего депутата горсовета Светланы Макаровой подошло к концу. Суд признал молодую маму виновной в крупном мошенничестве, женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Впрочем, защита владелицы управляющих компаний и ТСЖ намерена опротестовать решение.

Расследование уголовного дела против Светланы Макровой, бывшего депутата горсовета Мурманска и владелицы нескольких ТСЖ и управляющих компаний, заняло несколько лет. Макарову обвинили в мошенничестве с деньгами ресурсоснабжающих предприятий. Речь шла о суммах в несколько десятков миллионов рублей.

- В результате противозаконных действий Макаровой организациям «Мурманская ТЭЦ» и «Мурманскводоконал» был причинён ущерб на общую сумму 37 миллионов 600 тысяч рублей, - сообщила Ольга Кавинская, старший помощник прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска.

Сторона обвинения настаивала на том, что большую часть денег Макарова похитила и присвоила себе в корыстных целях. Подсудимая, молодая мама, которую дома ждёт малолетняя дочь, виновной себя не признавала. Макарова была депутатом 4-го созыва городского Совета депутатов, с 2010 по 2014 годы. Спустя год после окончания полномочий, бывшую народную избранницу задержали в Москве и под конвоем доставили в Мурманск. Суд тянулся с августа прошлого года. Только 16 октября Октябрьский районный суд огласил приговор: Макарову признали виновной: четыре года колонии общего режима, штраф в полмиллиона рублей и временный запрет на деятельность в сфере ЖКХ. Сторона защиты с таким решением не согласна.

- Приговор не объективный, выводы суда во многом не соответствуют фактическим обстоятельствам, которые были установлены в ходе судебного следствия, - отмечает Василий Ананьев, адвокат Светланы Макаровой. – Этот приговор будет нами обжалован.

Защита Светланы Макаровой намерена подавать апелляционную жалобу и обжаловать решение в областном суде, но вердикт молодой маме придётся ждать под стражей. Конвой забрал экс-депутата прямо в зале суда. Её поместят в следственный изолятор, откуда отправят в колонию общего режима.