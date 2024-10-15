«Светлячок» на дороге: мурманские активисты создали большую пробку из автомашин на оживлённом перекрестке

Все это для того, чтобы обратить внимание водителей на пешеходов, а пешеходов на свою безопасность.

Мурманские танцоры остановили движение на проспекте Ленина. Так дети решили обратить внимание на пешеходов, которых зачастую сложно разглядеть в темноте.

Елена Борисова, инспектор отдела ГИБДД города Мурманска: «Стартовала в Мурманской области широкомасштабная акция «Светлячок», направленная на привлечение внимания к детскому дорожно-транспортному травматизму в тёмное время суток. Мы решили таким образом начать эту акцию, таким масштабоми привлечь внимание не только водителей, но и пешеходов к такой серьёзной проблеме детского травматизма».

У каждого второго пострадавшего в ДТП пешехода не было при себе световозвращающих элементов, которые помогли бы своевременно определить человека и избежать аварии. Например, совсем недавно на одном из переходов Мурманска сбили подростка, на одежде которого не было таких элементов.

Анастасия Копова, участница флешмоба: «На элементах одежды у меня всегда есть «Светлячок», так мы его называем. Обычно его называют светоотражатель, потому что это базовая безопасность».

Пока дети танцевали на перекрестке, инспекторы раздавали водителям светоотражатели.

Анастасия Гуськова, участница флешмоба: «На самом деле, мы участвовали во многих флешмобах. Но этот формат на улице - неожиданное перекрытие дороги - стало чем-то новым, неожиданным. Обстановка другая совершенно».

Акцию «Светлячок» организуют ежегодно, чтобы красиво и ярко напомнить всем о том, что необходимо носить световозвращающие элементы.