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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.22 15:45

«Свежий взгляд»: Алина Молчановская приоткрывает «занавес» зала искусств мурманской «Научки»

В этом выпуске программы «Свежий взгляд» мы поговорим о том, что интересного можно узнать в Мурманской областной научной библиотеке, а именно, в зале искусств.

Алина Молчановская, ведущая программы: «Бах, Чайковский, Моцарт - чего здесь только нет. Безусловно, развитие технологий приводит к тому, что те или иные формы носителей информации устаревают. Но виниловые пластинки остаются вне времени».

А это Владимир Зевакин. Он проводит в зале искусств цикл мероприятий под названием «Виниловый вечер в фонотеке». Он знакомит слушателей с уникальной коллекцией винила, представляет книги и музыкальные жанры.

В фонотеке представлено свыше 15 тысяч виниловых пластинок с записями русской и зарубежной классики, джазовой, эстрадной, этнической музыки, голосами поэтов, писателей, деятелей истории и культуры. Наиболее ценная её часть – это поморский и саамский музыкальный фольклор.

Для тех, кто хочет уединиться и посмотреть киноклассику на старых видеокассетах, перелистать художественные альбомы, устроить себе фотосессию и записать подкаст – это можно сделать в уютном, ламповом «Чердаке».

А если вы хотите найти какую-либо книгу, то в этом вам поможет специалист «Научки».

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Универсальный фонд самой большой библиотеки Мурманской области насчитывает свыше миллиона экземпляров печатных изданий. Фонд редких книг включает в себя более 7500 книг и журналов на русском и иностранных языках. Также «Научка» восхищает комиксами. От культовых «Человека-паука» и «Людей Икс» до серьёзных графических романов, например, «Оруэлл. Биография».

А здесь проходит литературная фидбэк-сессия. Автор получает возможность прочитать на публику наброски сочинения или своё готовое произведение, получить обратную связь. Давайте узнаем, кто сегодня выступает на встрече…

Такой формат встреч служит поддержкой творческих начинаний, поэтому в дружеской атмосфере без каких-либо вердиктов, автор получает только уместную и нужную критику.

Алина Молчановская, ведущая программы: «Научку» можно назвать окном в мир. Здесь много уникальных вещей, я думаю, вы и сами в этом убедились. А зал искусств – это то место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

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