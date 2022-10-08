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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.22 13:27

«Свежий взгляд»: Авелина Яралиева и Владимир Соловьёв – о том, как рождается электроэнергия

В программе «Свежий взгляд» мы поговорим на тему «Где рождается электроэнергия». Для этого мы пришли в информационный центр по атомной энергии, который находится на борту ледокола-музея «Ленин».

А за счёт чего работают ваши смартфоны?

Как электричество попадает в розетку?

А что будет, если электростанция остановится на ремонт?

И как вырабатывается электроэнергия?

Вопросов много, а вот с ответами давайте разбираться.

В программе «Свежий взгляд» мы поговорим на тему «Где рождается электроэнергия». Для этого мы пришли в информационный центр по атомной энергии, который находится на борту ледокола-музея «Ленин».

На слайде представлены некоторые электроприборы и их мощность. Меньше всего потребляют энергии зарядные устройства, а самые энергопотребляемые приборы – это электрочайники, микроволновки, стиральные машины, холодильники.

А откуда в вашем доме берётся электричество?

Расскажет об этом нам Егор Банишевский, руководитель информационного центра по атомной энергии Мурманска.

Представьте ситуацию, когда на планете пропало электричество. Вы сможете зарядить телефон при помощи миксера или другого бытового прибора, главное, чтобы он мог крутить генератор. Нужно подсоединить его к проводам от розетки, а в розетку вставить вашу зарядку для телефона и начать быстро крутить.

А что будет, если электростанция остановится на ремонт? Люди могут остаться без электричества?

Ответ и на этот каверзный вопрос даёт Егор Банишевский…

Теперь понятно и стало спокойно, что без электричества мы не останемся.

Интерактивные занятия в центре проходят на разные темы для всех школьников. Их цель пробудить у школьников любовь к науке и объяснить доступным и понятным языком сложные вещи.

И возможно, в будущем кто-то из ребят захочет связать свою профессию с атомной энергетикой.

Подробная информация указана на сайте центра. С вами были Владимир

 

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