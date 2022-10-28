«Свежий взгляд»: «Человеку без воды - // И ни туды и ни сюды!», или Ученики курса «Я – журналист» знакомятся с работой ГОУП «Мурманскводоканал»

Вероника Терещенко, ведущая программы «Свежий взгляд»: «Здравствуйте! Вы смотрите программу «Свежий взгляд» и с вами её ведущие – ученики «Академии телевидения». Сегодня мы расскажем вам об одном из старейших предприятий в заполярной столице «Мурманскводоканал», куда мы приехали на экскурсию».

Наша экскурсия началась с диспетчерского пункта, куда стекаются все сигналы об авариях. Сотрудники предприятия отслеживают поступающую информацию по приборам.

Наталья Севрюкова, сменный инженер ЮВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Самый главный прибор показывает качество воды в нашей в реке Кола, качество очищенной воды. Он основной прибор. Также у нас есть приборы, которые контролируют работу насосов, по манометрам мы фиксируем давление воды в трубопроводах. Например, у меня сейчас работает на первом подъёме третий насос, я все вижу на приборах: уровни воды, подача воды. По мониторам мы контролируем и водоохранную территорию и насосной, смотрим, если кто-то чужой пришёл. Мы всё видим».

Мы тоже проверили – чужих нет. И отправились дальше на экскурсию. Кстати. На водоканале наша группа не первая. Тут были ученики из центра «Лапландия», ребята из гимназии №6 и другие школьники. Такие поездки помогают ребятам с самого юного возраста погружаться в сферу ЖКХ, выбрать профессию».

Ульяна Зайцева, ведущая программы: «Это предприятие, которое помогает чистой холодной воде поступать в краны наших домов, а история этого предприятия начиналась с далекого 1931 года».

Датой образования предприятия считается июль 1931 года. А в этом году «Мурманскводоканалу» исполнился 91 год. В его обслуживании находятся более 500 километров сетей. Здесь работают люди, которые и в мороз, и в снегопад, и в ливень выезжают на устранение любых аварий.

Тамара Адеишвили, ведущая программы: «На сегодняшний день «Мурманскводоканал» — одно из самых современных предприятий в регионе. Многие процессы на нём автоматизированы, а техника обновляется постоянно».

В последнее время водоканалом закуплены полноприводные микроавтобусы «Форд». Одни предназначены для работы на сетях водоснабжения, другие будут выезжать на аварии канализации, третьи - для перевозки оборудования. Также в автопарке есть автомобили «Лада Ларгус», «Рено Логан», илососные машины на базе грузовика «Man» и две каналопромывочные машины «Scania».

Вероника Подгурская, ведущая программы: «Всего на предприятии трудятся порядка 800 человек. Предприятие уже действует не только на территории Мурманска, но и имеет отдельные цеха в Оленегорске, посёлке Ловозеро и Ковдоре».

Мирослава Галицкая, ведущая программы: «Но давайте всё же разберемся, откуда поступает чистая вода в краны наших квартир. Мы с вами находимся на водозаборной станции в посёлке Молочном, отсюда ведётся забор воды из реки Кола».

Благодаря мощным насосам вода из водоёма перекачивается в резервуары первичной очистки, где избавляется от крупных частиц мусора. На первом этапе отсеиваются ветки, листва и различного рода природные материалы. Все это оседает на специальных решётках, которые не позволяют попадать крупным объектам в воду.

Анастасия Королёва, ведущая программы: «Далее наступает второй этап очистки. Вода проходит через кварц, на котором оседают мелкие частицы, а очищенная вода отправляется в резервуары, в которых проходит третью стадию очистки коагулянтами и хлором».

Виктория Трибушина: ведущая программы: «Чтобы химические вещества не превышали норму содержания в воде, готовая вода проходит через систему контроля качества воды, которая показывает содержание всех веществ в Н 2 О».

Татьяна Комарова, инженер-химик лаборатории ЮВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Работа лаборатории состоит из двух этапов. Это мониторинг - непосредственно РЧВ воды, которая поступает в город. Это несложные анализы, которые занимают не очень много рабочего времени, но они очень необходимы. Мы строго следим за уровнем хлора, запахом воды, цветностью, мутностью».

Только после проверки качества воды она поступает в насосную, которая по большим трубам отправляет её в наши многоквартирные дома.

Вероника Терещенко, ведущая программы: «Вода – это жизнь и здоровье. А чистая вода – результат большой и кропотливой работы коллектива предприятия «Мурмансководоканал». Нам было интересно побывать здесь на экскурсии. До новых встреч. С вами были ученики курса «Я – журналист» и программа «Свежий взгляд».