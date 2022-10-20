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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.22 16:30

«Свежий взгляд»: Ирина Витман идёт в МАГУ, чтобы узнать «тайны» «Лицея Академии Яндекса»

В знаниях - сила! Вот о них мы и поговорим в программе «Свежий взгляд». Меня зовут Ирина Витман, я нахожусь в «Лицее Академии Яндекса». Это образовательный проект, курсы программирования, на которых обучаются ученики 8-10-х классов. Пойдём знакомиться.

Итак, что я узнала про обучение. Проект реализуется третий год в Мурманском арктическом государственном университете. Учебная программа составлена специалистами Школы анализа данных, чьи выпускники работают в крупнейших мировых IT-компаниях. Чтобы поступить в лицей школьники проходят отборочное тестирование.  Как, например, Александр Погребан, один из первокурсников, очень разносторонний ученик.

Александр Погребан, учащийся «Лицея Академии Яндекса»: «Я из кадетской школы, потому что у меня папа работает в МЧС. Хотелось бы быть похожим на него, поэтому пошёл в кадетскую школу. А программирование мне было просто интересно, поэтому и решил пойти сюда».

В этом году в лицее на первом курсе будут обучаться две группы по 14 человек. Занятия проходят дважды в неделю в стенах МАГУ, полностью в очном формате и бесплатно для учащихся. Обучают школьников сертифицированные преподаватели математики, физики и информационных технологий МАГУ. Они прошли специальное обучение в компании «Яндекс» и получили право вести подготовку в группах после серьёзного отбора.

Олег Ляш, заведующий кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ: «На нашей площадке реализуется две программы обучения. Одна с начального уровня, другая - продвинутого. Начальный уровень - это основы программирования на языке Python, где дети знакомятся с основами алгоритмизации, реализации базовых конструкции. Знакомятся с некоторыми базами фреймворками и делают простые программы. На втором году обучения, а это на самом деле отдельная программа, она называется «Основы промышленного программирования», дети знакомятся с промышленным стеком разработчика».

Ребята, набравшие по итогу первого года обучения не менее 45 баллов, получают право быть зачисленным на второй год обучения.

После освоения теории и практики перед слушателями стоит задача подготовить индивидуальный проект, включающий в себя разработку небольшого программного продукта с графическим интерфейсом и подключением к базе данных. Тему обучающийся определяет самостоятельно.

Например, выпускники прошлого года создали приложение для повышения цифровой грамотности у детей с ограниченными возможностями здоровья, социальную сеть для любителей астрономии и приложение для поиска волонтёров.

Ирина Лазарева, доцент кафедры математики, физики и информационных технологий МАГУ: «Очевидно, что ребята расширили свои знания, многие пришли, имея какие-то знания, но программа Яндекс лицея настолько построена профессионально, что учащиеся выходят на совершенно новый уровень. Они уже могут самостоятельно разрабатывать готовые приложения».

По окончанию полного курса ученикам выдается сертификат. Навыки, полученные в лицее сейчас очень востребованы. Выпускники «Лицея Академии Яндекса» могут работать младшими разработчиками или стажёрами.

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