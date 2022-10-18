«Свежий взгляд»: Пётр Захаров на Ледовой арене «Метеор» оценивает уровень подготовки хоккеистов «Арктики» к предстоящим играм

Клюшки на лёд! «Арктика» вперед! Сегодня в программе «Свежий взгляд», я, Пётр Захаров, расскажу вам про хоккейным клуб «Арктика». Познакомлюсь с игроками, узнаю, как проходят тренировки и какие дальнейшие планы клуба.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было принято решение о создании молодёжной хоккейной команды. Датой основания клуба можно считать февраль 2021 года. В Мурманске на Ледовой арене «Метеор» в июле 2021 года проходили просмотровые сборы. Помимо мурманских хоккеистов были приглашены спортсмены из разных регионов нашей страны. Сейчас в команде 28 человек. Это ребята от 17 до 20 лет. Например, Андрей Буренков приехал из города Электросталь Московской области. Уже 15 лет занимается хоккеем.

Андрей Буренков, игрок ХК «Арктика»: «Раньше я играл в «Капитане Ступино». Играл в городе Электросталь в команде «Кристалл» и постепенно из Электростали перешёл в Ступино. Из Ступино меня позвали в Карелию. В Карелии я не подошёл, и позвали сюда в Мурманск».

К нам приехали игроки из Хабаровска, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны. Из Мурманской области в команде играет четыре человека. Летом хоккеисты активно посещали тренажёрный зал, стадион. Традицией команды считается передача шапки лучшему игроку. Сейчас она у Льва Шилкова, вратаря команды.

Лев Шилков, вратарь ХК «Арктика»: «Шапку мне вручили после игры с рыбинским «Полётом» после нашей победы, тяжелой игры. Дали, как лучшему игроку. Была очень тяжёлая игра, приходилось очень много работать, много бросков было. Команда очень хорошо сыграла, очень помогли, стелились под шайбу, боролись до конца, поэтому и выиграли игру».

Капитан команды Иван Алейнер из Мурманска. Первый раз встал на лед в три года. Как и в любом мужском коллективе бывают разногласия, но как отмечает капитан, «мы одна команда и нужно двигаться к одной цели».

Иван Алейнер, капитан ХК «Артика»: «Я всегда выхожу на лёд последним. Во всех командах заведено, что капитан отбивает кулачки перед выходом всей команде».

Хоккейный клуб «Арктика» дебютировал в сезоне 2021-2022 года в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. Команда показала высокий результат и заняла 6 место в регулярном чемпионате в западной конференции. Совсем недавно ребята играли в Череповце и Рыбинске.

Андрей Козлов, главный тренер ХК «Арктика»: «Играли в Череповце спаренные игры. У нас по регламенту две игры с каждой командой. Первую игру выиграли, но тяжело вкатывались, но победа есть победа. Вторую, к сожалению, проиграли, что-то пошло не так. Потом переехали в город Рыбинск, где тоже начали, к сожалению, с поражения, но вторую игру, как вы, наверное, уже знаете, выиграли со счётом 7:2».

Хоккейный клуб «Арктика» открывает серию домашних игр в мурманском Ледовом Дворце спорта. В этом сезоне клубу предстоит провести 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного Первенства в конференции «Запад».

Пожелаем удачи нашим хоккеистам и будем болеть за «Арктику»!