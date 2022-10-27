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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 14:00

«Свежий взгляд»: ребята из «Академии телевидения» - об истории и достопримечательностях Мурманска

В программе «Свежий взгляд» мы с ребятами из «Академии телевидения» расскажем о достопримечательностях города-героя Мурманска.

Александр Шекин, ведущий программы: «Мурманск – самый крупный в мире город, который расположен за Полярным кругом. Историки отмечают, что слово «мурман» в переводе со скандинавского означает «северный человек».

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, тогда город получил название Романов-на-Мурмане, а через полгода был переименован в Мурманск.

Ульяна Максимовская, ведущая программы: «Визитной карточкой города является мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», также известный в народе, как «мурманский Алёша». Высота монумента достигает 35 метров, поэтому виден силуэт солдата с автоматом на плече практически из любой точки города».

Этот памятник входит в число крупнейших в России, уступая только волгоградской Родине-матери. Недалеко расположен мемориал погибшим в мирное время морякам, представляющий собой маяк и судовой якорь, под которым заложена капсула с морской водой. 15 июня 2009 года была установлена рубка атомной подводной лодки «Курск».

Роман Лоскутов, ведущий программы: «Любители истории с удовольствием посетят Военно-морской музей Северного флота. Здесь собраны личные вещи выдающихся моряков, экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии и документы, рассказывающие об истории отдельных кораблей и целых отраслей военного дела».

Мария Попова, ведущая программы: «На вечной стоянке в мурманском порту стоит атомный ледокол «Ленин» - первое в мире судно гражданского назначения с ядерной силовой установкой на борту. Сегодня это музей, где все желающие могут узнать об устройстве атомных ледоколов и истории их развития».

Если вы окажетесь в Мурманске, обязательно прогуляйтесь в сторону порта. Известно, что Мурманский морской торговый порт – это один из крупнейших незамерзающих портов России. Здесь в любое время года можно полюбоваться на величественные корабли, пришвартованные для погрузки или отходящие в море.

Кирилл Бут, ведущий программы: «Мурманск – это не только пристань для тех, кто уходит в море, но и дом для их семей. Именно в честь родных и близких моряков в 2012 году был воздвигнут и открыт монумент с более чем символичным названием «Ждущая».

Не менее интересная история появления памятника в честь кота Семёна. В 1987 году семья северян возвращалась домой из отпуска. Компанию мурманчанам составлял их питомец. Но, увы, во время остановки в Москве они потеряли своего любимца. Хозяева уже и не надеялись увидеть его вновь, но спустя 6 лет Семён показался на пороге их квартиры. Кот преодолел больше двух тысяч километров.

Светлана Тишкина, ведущая программы: «Теперь любой мурманчанин или гость города сможет полюбоваться на кота. И, быть может, появление таких несерьёзных, на первый взгляд, но народных памятников станет в Заполярье доброй традицией».

Петр Захаров, ведущий программы: «В программе «Свежий взгляд» мы с ребятами совершили небольшую экскурсия по нашему родному городу, чтобы кому-то рассказать впервые о достопримечательностях, а кому-то вновь рассказать об истории нашего любимого города».

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Мария
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Молодцы ребята, гордимся вами)))
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24.10.22 21:03
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