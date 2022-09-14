День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30
«Свежий взгляд» Софьи Климковой и Софии Сафроновой
Проект «Академия телевидения» совместно с телеканалом «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области запустили новый телепроект «Свежий взгляд».
Он состоит из цикла программ, в которых ученики выступили в качестве телеведущих.
В первом выпуске юные журналисты посетили котельную Северная в Мурманске и выяснили, откуда берётся тепло в домах, какие источники тепла и виды топлива существуют. «Отправились в путешествие» по Европе, узнали всё об энергосбережении и о том, какие исследования по этому вопросу ведут воспитанники «Кванториума».
В роли телеведущих выступили ученицы «Академии» Софья Климкова и София Сафронова.
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Последние комментарии
Татьяна
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