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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 20:15

«Свежий взгляд»: София Сафронова и Софья Климкова - от печи до автоматизированной котельной

Основным источником тепла долгое время были печи. И только в середине XIX века был создан радиатор водяного отопления – «батарея».

Сначала котлы, установленные в подвалах домов, разогревали воду, а насосы пускали её по трубам в комнаты.

Позже котлы и насосы стали устанавливать в отдельно стоящих котельных, а из-за высоких дымовых труб их видно было издалека.

- А знаете, почему трубы полосатые: красно-белые?

- Для безопасности воздушного сообщения.

Существует много видов топлива: уголь, нефтепродукты - мазут, древесная стружка, торф, электричество, газ и даже мусор, так называемое RDF топливо, которое производят из переработанных отходов.

Каждый день инженеры всего мира ломают голову над тем, как при меньших затратах, не вредя окружающей среде, получить максимум тепла. А параллельно думают над тем, как его сохранить.

Котельные бывают разные, например, большие как Северная в Мурманске. На ней котлы высотой в три этажа.

А вот современная компактная котельная на улице Фестивальной.

Она уже напичкана электроникой и автоматикой. А горелки оснащены микрочипами

По сути, это современные печка, которой управляет компьютер под присмотром машиниста.

- Как же тепло от котельной попадает в наши дома?

- По магистральным трубам. Они обычно скрыты в земле. Современные трубы выпускают в специальной скорлупе из пенополиуретана, чтобы не терять тепло по дороге.

Температура теплоносителя не постоянная – она регулируется в зависимости от погоды.

Сейчас это можно делать автоматически – большинство котельных объединены в единую компьютерную сеть. Это необходимо, чтобы не допустить перетопа и духоты в жилых помещениях или, наоборот, непрогрева жилых помещений до комфортных температур.

- А какие температуры считаются комфортными?

- В каждой стране свои традиции.

Настоящего центрального отопления в Великобритании нет, в ход идут электрические колонки. Пользоваться ими очень дорого, поэтому англичане экономят на тепле. Они привыкли к температуре 17-19 градусов в зимнее время. А на ночь британцы вообще отключают отопление и кладут в кровати грелки.

На самом деле, температура воздуха в жилом помещении в районе 18- 20 градусов считается оптимальной. Выше уже вредно для здоровья, говорят врачи. А у нас так тепло в квартирах, что некоторые мурманчане круглый год живут с открытыми форточками.

- Разве это правильно?

- Нет! Если окно нараспашку, значит, мы топим улицу и зря тратим ресурсы.

А как же регулировать температуру в отдельно взятом доме, если отопление центральное? Один дом кирпичный, другой панельный. Один смотрит окнами на юг, другой на севере. Для этого придумали специальные теплопункты с погодным регулированием. Один из таких установлен в Мурманске на улице Лобова.

А в отдельной квартире можно регулировать отопление? Воспитанники мурманского «Кванториума» уверены, что можно. Этому вопросу они посвятили своё исследование.

Но даже сегодня, пока изобретения юных инженеров не воплощены в жизнь, каждый из нас может научится экономить тепло. Как?

Если в комнате прохладно, установите за батареей отражающий экран из фольги. Фольга отражает тепло, излучаемое радиатором, направляет его обратно в комнату. Благодаря этому можно сэкономить до 4% затрат на отопление.

На ночь опускайте жалюзи, закрывайте шторы, чтобы уменьшить потери тепла через окна.

От неотапливаемой стены можно защититься при помощи обыкновенного шкафа.

А вот ставить какую-либо мебель возле радиатора не рекомендуется, поскольку это препятствует распространению теплого воздуха по комнате.

- Испокон веков люди заботились о погоде в своих домах, думали, как сохранить тепло.

- Не будем пренебрегать их опытом.

- Добавим к нему научные достижения и сделаем мир #ВМЕСТЕЯРЧЕ.

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