«Свежий взгляд» юных журналистов «Академии телевидения» на старейшее областное спортивное учреждение

Старейшее областное спортивное учреждение для детей расположилось на улице Радищева. Оно предлагает различные направления по активным видам спортом для школьников с 8 лет.

Например, Дмитрий Миннебаев обучает два десятка ребят велоспорту. Он помнит, как впервые сел на велосипед, но он вряд ли тогда мог подумать, что в будущем станет тренировать маленьких спортсменов.

Дмитрий Миннебаев, тренер МОСШОР по велоспорту: «Это моя работа, она меня радует. Тренерский путь начался с открытия отделения».

В отделение велоспорта могут записаться все желающие. Ребята в процессе тренировок определяются с выбором, так как кто-то всё же понимает, что велоспорт - не его, ну, а большинство заражается спортивным духом и уже трудится на разряды и победы.

Не секрет, что погодные условия Заполярья ограничивают возможности круглогодичных тренировок. Оказывается, этот момент продуман тренерами: есть план «зимних» тренировок, ведь форму спортсмену терять нельзя.

Дмитрий Миннебаев, тренер МОСШОР по велоспорту: «Зимой работаем в зале, плюс добавляем зал тренажёрный».

Сегодня не так легко найти место, способное обеспечить полезный досуг ребёнка и ещё на бюджетной основе. Данная спортшкола проводит занятия по всем направлениям и абсолютно бесплатно. Спортшкола полностью обеспечивает ребят снаряжением и оборудованием.

Антон Келарев, тренер по лыжному двоеборью. Спортивный опыт, тренерский талант и любовь к детям многих его подопечных сделали профессиональными спортсменами. Сам Антон - кандидат в мастера спорта по лыжному двоеборью и неоднократный призёр мурманских и областных соревнований. В 8-летнем возрасте он пришёл в эту школу, до самой армии занимался лыжами у известного тренера Гаврилова Геннадия Ивановича.

Есть в спортшколе и очень молодые и модные направления, например, роллерспорт. Открылось отделение недавно, но трудолюбивые ученики и надёжный тренер уже успели взять награды на российских соревнованиях и поделились с нами самыми запоминающимися случаями.

Иван Игонин, тренер МОСШОР по роллерспорту: «Это очень молодой вид спорта, но он классный».

Двери областной спортшколы открыты для всех желающих. Ребят здесь не просто растят чемпионами, а уделяют огромное внимание развитию и воспитанию. Ведь в любом виде спорта дисциплина, усердие, трудолюбие - основополагающие. Эти добрые традиции зародились здесь ещё пятьдесят лет назад - с открытия МОСШОР. Тренеры и педагоги их бережно хранят. Много успешных ныне людей вышли из этих стен: кто-то стал заслуженным спортсменом с положенными званиями и регалиями, кто-то получил развитие в бизнесе, кто-то трудится на правительственных должностях. Они помнят и чтят это учреждение, шефствуют, оказывают поддержку, в том числе в обеспечении снаряжением и созданию условий для поддержания и развития спорта среди маленьких северян. Например, один из шефов работает над проектом по созданию местной тренировочной базы, чтобы малыши могли заниматься тем же лыжным двоеборьем, не выезжая за пределы региона.