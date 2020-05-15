Сводка CoViD-19: 711 – выздоровели, 59 - новых случаев

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 59 новых случаев CoViD-19. За все время пандемии в Мурманской области подтверждено 2551 случай заболевания.

42 новых ковид-положительных выявлены на стройплощадке в Белокаменке, по 5 случаев в Апатитах и Мурманске, 4 в Кировске, 2 в Кольском районе и один в Оленегорске.

1834 человека находятся на лечении с коронавирусом, 711 - выздоровели.