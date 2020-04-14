Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области был зарегистрирован 131 подтверждённый случай заражения коронавирусом. Большинство заболевших - это работники компании «НОВАТЭК», с большой стройки в Белокаменке.

У 121 человека получен предварительно положительный результат на тест COVID-19. Что касается рабочих, то на территории Междуречья введён режим ЧС, развернут мобильный госпиталь, на случай, если среди зараженных будут люди с тяжёлой формой пневмонии.