День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.20 19:30
Сводный отряд мурманской полиции отправился на Северный Кавказ
Нести службу за пределами региона правоохранители будут на протяжении полугода. Все сотрудники прошли боевую подготовку.
Перед отправлением на вокзале состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. По сложившейся традиции командиру отряда были вручены два флага – Российской Федерации и Мурманской области.
После прощания с коллегами, родными и близкими поезд с сотрудниками сводного отряда полиции тронулся от перрона под звуки торжественного марша.
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