Сводный отряд мурманской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

Полгода они будут обеспечивать правопорядок в Республике Дагестан.

Для несения службы все сотрудники прошли боевую подготовку. Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава.

По сложившейся традиции командиру убывающего отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

В напутственном слове врио начальника регионального УМВД пожелал сотрудникам спокойной службы, успехов в выполнении поставленных задач и благополучного возвращения домой.