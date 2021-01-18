Сводный отряд полиции вернулся из служебной командировки в родной город

В течение полугода наши полицейские выполняли в Ингушетии задачи по обеспечению общественной безопасности и соблюдению правопорядка.

Прибывший отряд на перроне железнодорожного вокзала встречало руководство регионального УМВД, а также коллеги и семьи.

Все задачи, поставленные перед бойцами, были выполнены, доложил командир. По словам начальника УМВД России по Мурманской области наши полицейские ещё раз подтвердили репутацию высокопрофессиональных и добросовестных сотрудников.

Теперь им необходимо полностью восстановиться, набраться сил и вернуться к работе в своих подразделениях.