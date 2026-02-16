Своё первое мероприятие молодая команда «Нравы» посвятила историям любви известных людей
Соня Мясникова, участница «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Вся их история любви – это один сплошной перфоманс, где они показывали начало их чувств, начало конфликтов и, соответственно, разрыв. И во всём этом можно увидеть те моменты, которые проживает каждая пара».
Психолог Гэри Чепмен в своей книге «Пять языков любви» выделяет несколько её выражений: слова, время, подарки, прикосновения и помощь. «Говорить» на одном языке с партнёром, другом или родным человеком – основа крепких взаимоотношений.
Лиза Комендатенко, участница «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Для меня, наверное, ближе всего прикосновения, когда меня обнимают, берут за руку, либо проводят со мной время, говорят хорошие слова. В такие моменты я чувствую себя любимой».
Своей особенной историей любви поделились и гости вечеринки.
Полина Бурбан, гость «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Мы хранили наш первый поцелуй до венчания. Мы не целовались полтора года, почти даже не обнимались. Первый поцелуй видели все наши гости - 60 человек на нашем венчании».
Любовь – это перфоманс, и для каждого он свой – единственный в своём роде.