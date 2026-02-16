Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
Своё первое мероприятие молодая команда «Нравы» посвятила историям любви известных людей

В союзах абсолютно непохожих, уникальных личностей, ставших единым целым, рождалось новое и неповторимое определение этому понятию. Например, взаимоотношения художников Марины Абрамович и Улая отличаются самобытными творческими проявлениями.

Соня Мясникова, участница «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Вся их история любви – это один сплошной перфоманс, где они показывали начало их чувств, начало конфликтов и, соответственно, разрыв. И во всём этом можно увидеть те моменты, которые проживает каждая пара».

Психолог Гэри Чепмен в своей книге «Пять языков любви» выделяет несколько её выражений: слова, время, подарки, прикосновения и помощь. «Говорить» на одном языке с партнёром, другом или родным человеком – основа крепких взаимоотношений.

Лиза Комендатенко, участница «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Для меня, наверное, ближе всего прикосновения, когда меня обнимают, берут за руку, либо проводят со мной время, говорят хорошие слова. В такие моменты я чувствую себя любимой».

Своей особенной историей любви поделились и гости вечеринки.

Полина Бурбан, гость «PowerPoint»-вечеринки «Как великие люди любили»: «Мы хранили наш первый поцелуй до венчания. Мы не целовались полтора года, почти даже не обнимались. Первый поцелуй видели все наши гости - 60 человек на нашем венчании».

Любовь – это перфоманс, и для каждого он свой – единственный в своём роде.

