«Свои люди — сочтёмся»: артисты Драматического театра Северного флота готовятся к премьере

На дворе май, но театральная жизнь не спешит останавливаться. Премьеры и фестивали ещё будут впереди. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила Драматический театр Северного флота, чтобы узнать последние новости.

Драматический театр Северного флота до конца сезона будет радовать северян как полюбившимися постановками, так и новинками. Труппа готовит премьеру – спектакль по произведению Александра Островского «Свои люди — сочтёмся».

Александр Шарапко главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Я думаю, что это будет очень весёлое, энергичное и очень красочное зрелище. Во всяком случае, то что сейчас у нас происходит, то что мы задумали и то что у нас творится в цехах, как мы готовимся к этой премьере, я считаю, что это будет очень любопытно».

И хоть главный режиссёр уважительно относится к классике, но в постановку он всё же добавил толику современности. Нужную атмосферу создавать на сцене призваны декорации и хореография, которые артистам преподавал профессиональный балетмейстер. Педагог следит за тем, чтобы актёры с помощью тела передавали нужные эмоции. Все для того, чтобы максимально погрузить зрителя в историю и не оставить его равнодушным.

Что касается костюмов, то они будут соответствовать исторической эпохе, а значит, останутся вычурно пышными. Репетирует же труппа в удобных для себя вещах.

Дмитрий Лапин, артист театра: «Участвовать в спектаклях по пьесам Островского - это для меня невероятный опыт. Это и актёрский рост, и подарок, причём любая роль, потому что мы погружаемся и в эпоху, мы знакомимся с бытом тех времен. Но наш спектакль объединяет круг сегодняшних интересов. Он будет интересен всем. Я думаю, зритель не заскучает ни на минуту».

Премьера состоится 8, 9 и 12 июня. А уже в конце мая в Мурманской области пройдёт региональный этап фестиваля «Арктическая сцена» где театр также представит свои работы.

После насыщенной творческой деятельности артисты уйдут на заслуженный отдых, чтобы в сентябре вернуться с новыми силами и радовать зрителей.