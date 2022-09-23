Своих не бросаем! С таким названием состоялся митинг-концерт в мурманском сквере на Ленинградской улице

Жители региона пришли поддержать референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Стартовал первый день голосования на референдумах о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Наш регион не остался в стороне и поддержал событие митингом-концертом под названием «Своих не бросаем».

Людмила Стебловская, участница митинга: «Мы пришли поддержать наших ребят, которых отправляют на Украину. За Победу! За то, чтобы помочь населению выжить. Поэтому мы хотим поддержать и население Украины и наших ребят, чтобы они все вернулись живыми и здоровыми».

Людмила Почуева, участница митинга: «Сегодня мы с коллективом пришли сюда, чтобы выразить поддержку нашим соотечественникам. Чтобы они понимали, что они не одни. И это здорово, что нас станет больше!».

Неравнодушные северяне разных возрастов приняли участие в митинге. На сцене звучали слова поддержки в адрес российских солдат.

Для жителей ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, которые находятся сегодня на территории Мурманской области, открыты избирательные участки. В Мурманске он работает в ДК имени С.М. Кирова. Подробности можно узнать по номерам «горячей линии» референдума.