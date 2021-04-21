Своими боевыми делами ряд населенных пунктов региона заслужили, чтобы им дать почётное звание

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных.

В начале встречи депутаты рассмотрели проект регионального закона «О почётных званиях Мурманской области». Предложение поступило от общественной организации ветеранов-подводников Гаджиево. Принятие закона обусловлено необходимостью сохранения и увековечения памяти о подвигах воинов, защищавших в годы войны Кольский полуостров.

Предлагается установить правовые основы присвоения городам и населенным пунктам Заполярья почётных званий Мурманской области, например, «Город воинской доблести» или «Рубеж воинской доблести».

На комитете парламентарии рассмотрели и одобрили законопроект, а так же рекомендовали его к принятию в первом чтении.

Михаил Ильиных, председатель комитета мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Своими боевыми делами целый ряд населенных пунктов у нас заслужили, чтобы они имели почётное звание».