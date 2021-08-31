СВОИМИ СЛООВАМИ: Андрей Чернев сыграл роль Иуды

Как же я в «Своих словах» пропустили визит в Мурманск лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина? Я не про официальную часть его визита, её осветили многие СМИ, я про то, что осталось за кадром.

На встрече с Геннадием Юрьевичем произошла ещё одна эпохальная встреча. После долгих лет разлуки смогли взглянуть друг другу в глаза бывшие член группы «Народный депутат» Андрей Чернев и Александр Хмель.

Гигиенист даже потянул свои ручонки к Хмелю, мол, дружище, мы теперь считай снова в одной команде. Но получил от ворот поворот.

Александр Хмель: «Вся политическая деятельность Чернева - это ренегатство. Когда ему удобно, он с одними, когда не удобно, он с другими. Когда он протягивает мне руку, всегда хочется спросить: «А знаешь ли ты, Андрюша, что после тебя не то что руки помыть, но и хочется принять контрастны душ».

Кроме брезгливости к политической всеядности бывшего коллеги, Александр Хмель впервые открыто признался, что именно Чернев сыграл в его судьбе роль Иуды, проголосовав за лишение мандата.

Александр Хмель: «Я думаю, Андрей Васильевич знает, что номер 13 всегда останется для меня номером 13-ым, когда говорят вы избранный. Нет, я изгнанный…».

Кстати, в Европейском суде по правам человека Хмеля признали жертвой, невиновным, однако, местное правосудие не спешит реабилитировать депутата, ставшего жертвой политического заказа.

Что ж, всё, что не делается, всё к лучшему. Теперь Александр Хмель снимает добрый мультфильм для детей по мотивам сказки Николая Колычева о Нюфоцее Бече. А Андрей Чернев делает злые короткометражки для взрослых. С подобными блогами у него нет шанса вписать своё имя в историю. Это и понятно: гений и злодейство несовместимы.