СВОИМИ СЛОВАМИ: 0 из 10 – родной «управляшке»

Северяне возвращаются из отпусков. Почтовые ящики до отказа забиты квитанциями ЖКХ, которые накопились за время отдыха. Только оплачивать за уборку дворов и подъездов совершенно не хочется.

Коммунальный шок испытала и я, вернувшись из благополучного вылизанного Калининграда, где дворники каждое утро убирают раскиданный детьми песок, а звук машины, моющей дворы, вполне привычен.

Меня по приезде ждал дурно пахнущий лифт, заботливо посыпанный хлоркой. Такое ощущение что управляющая компания тоже в отпуске на Чилле.

На эмоциональное сообщение в адрес «управляшки» специалисты отреагировали мгновенно – подъёмник в подъезде тщательно протерли. Оказывается, могут наводить порядок, если захотят!

Еще бы делали это без напоминаний и по графику, то цены бы им не было. Поэтому своей укашке ставлю 0 из 10.