СВОИМИ СЛОВАМИ: Андрей Васильевич Чернев неожиданно стал «голубем мира»

Здравствуйте! Сегодня годовщина гибели экипажа «Курска». В Видяево, Североморске и Александровске состоялись траурные митинги. В храмах Мурманской области прошли заупокойные литургия в память о подводниках «Курска».

Аккурат к этой дате выложил очередной пост в соцсети «ВКонтакте» и депутат облдумы Чернев. Быть может, я бы и не обратила на него внимание, но Чернев активно таргетирует свой видеоблог, поэтому он «прилетает» в ленту в качестве навязчивой рекламы.

Так вот, в годовщину гибели экипажа подводной лодки бывший санитарный врач предлагает открыть ЗАТО для диких туристов, особенно иностранных. Чернев предлагает и разрешить им осматривать наши достопримечательности – там же много всякой интересной техники, говорит депутат.

Представляете, как обрадуются иностранцы, если им позволят посмотреть на палубную авиации, наши крейсеры и атомные субмарины.

Мы не забыли вашу страсть к коллекционированию, похищенный коньяк столетней выдержки, который вы хранили в своем рабочем кабинете, помним!

Сколько он стоил? Миллион? Больше? Верю, что он помогал вам думать о народе. Но назвать Вооруженные силы и Северный флот «шикарной коллекцией военной техники» – это уже за гранью добра и зла!

Не бережёте вы себя – отдохнуть вам надо, Андрей Васильевич!