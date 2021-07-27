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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Человек человеку волк, или «Всякая хрень» на детской площадке

В Питере дама прогнала с детской площадки детей с особенностями развития, потому что у них должны быть свои площадки изолированные от нормальных. Женщина заявила, что они якобы пугают других ребят и им здесь не место. Так и живём.

«Детей уводите отсюда. Больные дети пугают наших детей. У меня ребёнок сейчас испугался. В третий корпус шуруйте свой. У нас ещё этого не было в доме. Хватит меня снимать! Телефон убрала! Вы отсюда съедете. Идите с вашими детьми, у вас там качели, чего вы сюда приходите? Вы здесь гулять не будете! У вас есть ваш двор, и мы ещё выясним, можете ли вы и там гулять. Организовывайте свою площадку и там гуляйте! У вас свои должны быть: карантины, всякая хрень», - запальчиво говорит возмущённая дамочка.

За скандалом наблюдали и несовершеннолетние - хороший пример, ничего не скажешь!  В развитом обществе такое поведение - просто дикость.

В столице Заполярья, например, на улице Копытова есть специальные качели, на которых может кататься ребенок инвалидной коляске. Местная детвора забирается на них толпой, рискуя оборвать конструкцию. Напомним, прошлой осенью качели уже ремонтировали.

Сегодня у части граждан присутствует равнодушие и брезгливость к тем, кто не может сам говорить или ходить. А завтра мы начнём призирать тех, кто «зажрался» или, наоборот, живёт на одну зарплату. Так и до реального воплощения всем известной, крылатой фразы недалеко, ведь всё чаще получается так: «Человек человеку волк!».

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