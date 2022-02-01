СВОИМИ СЛОВАМИ: Что мы оставим в наследие своим детям?

Здравствуйте! Не могу не заострить свое внимание на вопросе, который бурно освещается в социальных сетях и различных Телеграмм-каналах. Речь пойдёт о кафедральном соборе, который планируют построить на территории бывшего парка аттракционов, на улице Буркова.

Давайте же разберёмся, что такое кафедральный собор. Это храмовое здание, оно крупное, а вера, с которой приходят в такие места, христианская.

По данным Росстата, исповедуют православие в Мурманской области 65 процентов опрошенных. Согласитесь, это львиная доля тех людей, которые проживают на территории региона. И однозначно, сомнения в вопросе возведения собора – мнение тех, кому это абсолютно не выгодно.

Давайте углубимся в корни этой идеи. Строительство храма – это дань памяти миллионам погибшим в Первой мировой войне. И мало того, что такое место станет знаковым для всех жителей региона, оно ещё поможет и в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Более того, собор собирались возводить ещё при строительстве Мурманска. Собирали средства, но идея так и не воплотилась в жизнь, а сейчас собор собираются строить на федеральные деньги, да и сама концепция данного объекта предполагает так же зону для прогулок мурманчан и гостей нашего города.

Что же плохого в таком объекте, кому он может мешать?

Я соглашусь с тем, что устроить публичные слушания по этому вопросу стоит, но и не допускать возможность возведения знакового места, вовсе не нужно.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Я сейчас говорю по поводу того, что творится сейчас вокруг нашего желания строить собор. Команду получили все - от самого князя тьмы, его наместников полно и в этом городе. Вся эта власть продажная. И тут же понеслось против церкви, против этой благороднейшей идеи, увековечить память всех погибших в Первой мировой войне, миллионов наших отцов, прадедов и прапрадедов, но это всё не важно, важно плясать под дудку князя тьмы».

Множество экспертов могут выдвигать свои мнения, а я с вами поделюсь своим. Давайте не застраивать город магазинами, супермаркетами, и передавать имущество всяким фикс-прайсам, позволять «Пятерочкам» открываться вместо кинотеатров. Давайте подумаем о будущем, что мы оставим в наследие своим детям.