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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: «Что наша жизнь? Игра!», Или путь Сержа Жарикова в Мурманскую облдуму через пятизвездочный отель «MRIYA RESORT & SPA»

На сайте пятизвездочного отеля «MRIYA RESORT & SPA» появился анонс финала летних игр Лиги КВН и началась продажа билетов на шоу. При бронировании номеров с 23 по 25 августа гостей ждёт телевизионная съёмка под открытым небом Кубка чемпионов, а также подарки - групповые экскурсии по Винному парку и Японскому саду.

Самые дешевые апартаменты стоят от 150 тысяч рублей за ночь за одного гостя, цена «Королевского люкса» достигает полумиллиона рублей, ну, а виллы обойдутся постояльцам от миллиона и выше.

Какой люкс забронировали для весёлых и находчивых не сообщается, известно только то, что в играх принимает участие сборная Снежногорска, капитан которой Серж Жариков, как он сам себя называет, собрался на выборы в Мурманскую областную Думу. Любопытно, можно ли расценить его шутки со сцены как предвыборную агитацию?

Примечательно, что на запись программы простых смертных пускать не будут, так что обычные снежногорцы, над которыми обычно подтрунивает Жариков, выставляя их то геями, то эксбиционистами, то путанами, то пропойцами, поболеть за земляков не смогут

Впрочем, я не уверена, что среди рабочих СРЗ «Нерпа» много поклонников творчества Шарикова, простите, Жарикова. Шоумен давно уже задрал нос - переехал в Мурманск и дружит с сильными мира сего, которые могут себе позволить номера в спа-отелях с видом на море.

А вот увидеть в зале бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера шансы велики, он заядлый болельщик и, судя по трансляциям игр, редко пропускает возможность засветиться на камеру. К тому же, у него есть домик в Крыму, о чём он с гордостью сообщил своим подписчикам в «Инстраграм».

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