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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Чудеса избирательной кампании – кандидаты-однофамильцы

Сеанс политической психотерапии! Здесь некоторые сеют панику, мол, в списках кандидатов полно двойников. Блогер Чернев даже признался, что на его веку такого не было! Что-то с памятью у доктора стало и нервишки пошаливают. Видимо потому, что на его округе тоже зарегистрировался однофамилец.

Напоминаю, что приём этот избитый. Так было с Ольгой Сорокиной на выборах в горсовет, против которой выставили тезку из Новодвинска. Так поступили со Светланой Макаровой, на её участке зарегистрировалась сразу три Макаровых. Скажете так им и надо? Ладно!

Тогда давайте вспомним выборы мэра Мурманска образца 2004 года, когда против Андрея Степановича Иванова – проходного кандидата – выставили ещё двух Ивановых: одного лысого жириновца пришлось выписать аж из Петрозаводска.

Тем не менее нашему Степанычу, который запал в мою душу своим лозунгом «Иванов идет!» удалось обойти спойлеров. Но кресло градоначальника в итоге ему не досталось - его занял Михаил Савченко, которому принадлежит крылатая фраза про уродов и детей этих уродов. Напомню, так он называл обитателей мурманских «деревяшек».

А вот пример посвежее. Прошлые выборы в Мурманскую областную Думу, когда избирком не зарегистрировал списки российской Партии пенсионеров во главе с Натальей Лещинской. Её оппоненты притащили в наш регион другу даму, тоже Лещинскую и тоже от пенсионерской партии.

И вот, товарищи, наступил час расплаты! Отольются кошке мышкины слезки! На этих выборах пенсионеров допустили к гонке, правда, за минувшие пять лет они понесли существенные потери! Ушла Наталья Владимировна, светлая ей память! То, о чем она нас так искренне предупреждала, свершилось – возраст выхода на пенсию повысили! И Чернев голосовал за это, я это точно знаю!

Так что будем считать, что сегодня Партия пенсионеров – это такие народные мстители во главе с идущим Андреем Ивановым. Не путать с Германом Ивановым, который никуда не идёт, а стоит и травит шуточки, в то время как нам давно уже не до смеха! Он тоже накинул северянам несколько лет до пенсии.

А двойники, если вы внимательно посмотрите на списки кандидатов, появились исключительно у всяких «редисок», которые по иронии судьбы сбились под жёлтыми знаменами – цвета, олицетворяющего для русского человека измену, предательство и ложь!

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