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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Деньги почти одни, а результаты очень разные

Здравствуйте! Моя коллега Элина Ким погуляла вокруг бывшего кинотеатра «Атлантика». Как выяснилось, сейчас там пивнуха, а актёры уже съехали в ожидании новоселья в отремонтированный театр.

Только не надо снова заламывать руки: как же долго идёт реконструкция драмы, давайте не будем строить из себя театралов, особенно в разгар пандемии. Я желаю своим любимым актёрам как можно быстрее ступить на мрамор нашего храма Мельпомены, но для тех, кто громче всех кричит, что все пропало и кто так строит, хочу сравнить этот объект культурного наследия с ещё одной достопримечательностью Мурманска - падающим домом на Кольском проспекте, 42 – нашей Пизанской башней, которую реконструировали, разбирающиеся в стройке лучше других, мурманские градоначальники.

Итак, драмтеатр – стоимость проекта 990 миллионов рублей. Из них часть федеральные средства. А 566 миллионов - деньги областного бюджета. Запомните эту цифру!

Если верить открытым источникам, то ровно столько же - 566 миллионов потратил город Мурманск на нашу Пизанскую башню, хотя по неофициальным данным, сумма больше. Но не станем мелочиться!

Вот так написано в «Комсомольской правде»! Читайте: «На то, чтобы освободить дом, было потрачено около 500 миллионов рублей. Они были оттянуты из бюджета города, из-за чего пострадали остальные области – ЖКХ, дороги, школы».

Квартиры выкупали по рыночной стоимости, люди компенсировали расходы на аренду жилых помещений, даже в Москве и Санкт-Петербурге. Странно, а почему не в Лондоне или Нью-Йорке? Тогда, я смотрю, деньги вообще не считали.

История умалчивает, сколько было потрачено на охрану и отопление девятиэтажки. Пять лет она стояла в ожидании сноса. А в 2014 году несущие конструкции укрепили за 66 миллионов рублей.

Итого 566 миллионов - ровно столько же сколько выделил областной бюджет на ремонт драмтеатра.

А теперь по срокам. В общей сложности на реконструкцию облдрамы, при условии, что она будет сдана в этом году, ушло шесть лет. На реконструкцию мурманской Пизанской башни – 12 лет. В два раза больше!

В драмтеатре бархат, мрамор, супероборудование, мозаика и витражи, а в доме на Кольском проспекте скромненько и со вкусом – линолеум и обои.

Дальнейшие комментарии излишни.

Занавес!

Комментарии

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