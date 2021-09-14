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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Дурдом на палочке, или Грязные выборные технологии

Друзья, я сегодня принимаю поздравления! Если верить местным телеграм-каналам, то я выхожу замуж! Правда, непонятно за кого: то ли за кандидата в депутаты облдумы, то ли за кандидата в депутаты Думы Государственной?

Кто жених, у нас, к сожалению, узнают после свадьбы. А свадьбы не будет!

Как вы уже поняли, сегодня я подготовила для вас подборку безобидных фейков и чёрного пиара. Что правда, а что ложь, поди разберись.

Например, прогородские телеграм-каналы распространили фильм под название «Проклятие Мусатяна», в котором сравнили его с Березовским.

Но мои знакомые решили, что в этой саге Андраник больше похож на героя произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

А вот карикатура на Михаила Ильиных возмутила избирателей. Незаслуженно проехались по контр-адмиралу! Вот пишет моя коллега, журналист Светлана Кузнецова: «Господа, вы что ополоумели!? Это называется «грязная технология». Человека, который на карикатуре, знаю не первый год по работе, он в облдуме сделал многое и многое пробил для военных и для гражданских специалистов. А то что в листовке - грязная ложь».

А вот реклама коллекторского агентства «Гисмеев, Макаревич и компания» многими была воспринята за честную монету. Это так похоже на них! Гисмеев идёт на выборы под лозунгом всех вышибал: «Добро должно быть с кулаками», а Макаревич давно искал, где бы найти миллиард, вот, видимо, и нашёл способ.

Поэтому, видимо, Макаревич и мечтает избраться в Госдуму. Он на своей странице задаётся вопросом: «Может ли он победить Кусайко?»

«Какая-то формулировка ущербная, будто про наш слабый футбол перед матчем с более сильным соперником. Может ли? Сам вопрос содержит в себе сомнения», - написал в комментариях бывший чиновник областного правительства Сергей Смитюшенко.

Одним словом, дурдом на палочке.

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