СВОИМИ СЛОВАМИ: Эсеры проиграли «пенсионерам» в суде, а «новички» оказались в хвосте политической гонки

Сегодня эсеры проиграли «пенсионерам», которые попытались избавиться от конкурентов и снять всех кандидатов от партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость» с выборов. Но суд отказал в удовлетворении иска!

Таким образом боевой Андрей Иванов в очередной раз надавал оплеух крикливому Александру Макаревичу.

Да, что там суд, пенсионеры, если верить социологическим исследованиям, обходят эсеров по всем фронтам. Эта партия дышит в затылок «Единой России». Но особенно это заметно в Мурманской области.

Кстати, у нас «медведи» выглядят на фоне других регионов вполне прилично. Согласно последним опросам, на выборах в Государственную Думу (если бы выборы состоялись в ближайшие выходные) у «Единой России» было бы 43% голосов избирателей. У «Партии пенсионеров» – 17%.

И если успехи партии власти можно объяснить пандемией – люди хотят стабильности и гарантий, то пенсионеры выезжают не столько на критике пенсионной реформы, сколько на усталости электората от примелькавшихся лиц постаревшей партийной оппозиции КПРФ и «Справедливая Россия», которая, сменив вывеску, совсем не изменилась - те же яйца, только вид сбоку.

У эсеров и коммунистов было бы по 10% голосов избирателей, показывает опрос. На пятой позиции, как это не странно, жириновцы. Эксперты полагают , что им не простили Фургала.

Замыкают список «Новые люди» с результатом в пол процента. При этом личный результата Артёма Марышева куда лучше – его хотели бы видеть депутатом Госдумы 3% опрошенных.

А дальше по нарастающей: 6% готовы проголосовать на Гонтаря , 9% за Яранцева, 11% за Макаревича, 16% (!) - это местная сенсация - за никому неизвестного Евсюкова. Видимо только потому, что он от партии пенсионеров и только потому, что остальные оппозиционеры надоели хуже пареной редьки.

У Татьяны Кусайко, представляющей «Единую Россию» 45%. Этот результат тоже выше партийного, потому что единственная в этой компании мужчин женщина, к тому же заслуженный врач России.

Вперед пропускают докторов и дам и в мурманский горсовет. Согласно социологии на довыборах в двух округах с большим отрывом лидируют министр образования Ольга Дзюба, у которой 46% голосов опрошенных и Аркадий Амозов. У главврача и эффективного борца с пандемией аж 51%, так что разрыв с лжедоктором Черневым колоссальный.

Проверить эти цифры мы сможем совсем скоро.

Итак, единороссы и пенсионеры впереди, следом старая «гвардия», в хвосте парада «новички».