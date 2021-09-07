Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Эсеры проиграли «пенсионерам» в суде, а «новички» оказались в хвосте политической гонки

Сегодня эсеры проиграли «пенсионерам», которые попытались избавиться от конкурентов и снять всех кандидатов от партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость» с выборов. Но суд отказал в удовлетворении иска!

Таким образом боевой Андрей Иванов в очередной раз надавал оплеух крикливому Александру Макаревичу.

Да, что там суд, пенсионеры, если верить социологическим исследованиям, обходят эсеров по всем фронтам. Эта партия дышит в затылок «Единой России». Но особенно это заметно в Мурманской области.

Кстати, у нас «медведи» выглядят на фоне других регионов вполне прилично. Согласно последним опросам, на выборах в Государственную Думу (если бы выборы состоялись в ближайшие выходные) у «Единой России» было бы 43% голосов избирателей. У «Партии пенсионеров» – 17%.

И если успехи партии власти можно объяснить пандемией – люди хотят стабильности и гарантий, то пенсионеры выезжают не столько на критике пенсионной реформы, сколько на усталости электората от примелькавшихся лиц постаревшей партийной оппозиции КПРФ и «Справедливая Россия», которая, сменив вывеску, совсем не изменилась - те же яйца, только вид сбоку.

У эсеров и коммунистов было бы по 10% голосов избирателей, показывает опрос. На пятой позиции, как это не странно, жириновцы. Эксперты полагают , что им не простили Фургала.

Замыкают список «Новые люди» с результатом в пол процента. При этом личный результата Артёма Марышева куда лучше – его хотели бы видеть депутатом Госдумы 3% опрошенных.

А дальше по нарастающей: 6% готовы проголосовать на Гонтаря , 9% за Яранцева, 11% за Макаревича, 16% (!) - это местная сенсация - за никому неизвестного Евсюкова. Видимо только потому, что он от партии пенсионеров и только потому, что остальные оппозиционеры надоели хуже пареной редьки.

У Татьяны Кусайко, представляющей «Единую Россию» 45%. Этот результат тоже выше партийного, потому что единственная в этой компании мужчин женщина, к тому же заслуженный врач России.

Вперед пропускают докторов и дам и в мурманский горсовет. Согласно социологии на довыборах в двух округах с большим отрывом лидируют министр образования Ольга Дзюба, у которой 46% голосов опрошенных и Аркадий Амозов. У главврача и эффективного борца с пандемией аж 51%, так что разрыв с лжедоктором Черневым колоссальный.

Проверить эти цифры мы сможем совсем скоро.

Итак, единороссы и пенсионеры впереди, следом старая «гвардия», в хвосте парада «новички».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Второе дыхание». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика