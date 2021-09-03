СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?

Откровения бывшего помощника депутата Гисмеева вызвали шквал негодования среди пользователей соцсетей. Одни поддержали смелую женщину, доставшую скелеты из шкафа кикбоксера, другие стали угрожать Светлане Ивановне.

Собравшись с духом мурманчанка ответила своим обидчикам. Тем более, что, будучи помощником депутата, она привыкла отдуваться за народного избранника. Так было всегда. Например, Гисмеев торжественно открывает социальные домов на Жилстрое, а Светлана Ивановна потом ходит по жалобам обитателей этих потемкинских деревень.

Есть ответ у Светланы Ивановны и для тех, кто считает Гисмеева выдающимся руководителем военно-патриотического центра в городе Мурманске. Из 54 мероприятий в год только семь имеют непосредственное отношение к подготовке к службе в армии.

Юная гвардия Гисмеева упражняется в аэробике, шашках и футболе… Дело хорошее, но и здесь, как считает Светлана Ивановна, не обходится без очковтирательства и приписок. Когда дело доходило до проверок, то выяснялось, что многие клубы либо закрыты, либо там нет детей, либо туда искусственно нагоняют молодёжь.

Складывается впечатление, что этот центр был образован для галочки, а ещё для трудоустройства депутата Гисмеева, которого убрали из областной «Лапландии».

Зато в интернете у юной гвардии очень красочная страничка, жалко, что здесь постеснялись выложить выступление мурманчан на смотре строя и песни в Бресте. Это было мнение Светланы Кравченко.

Видимо после провала в Бресте, в Мурманске был организован смотр школьных отрядов «Юнармии». И о, чудо, на архивных кадрах я узнала свою пионервожатую Наталью Новикову. Школа номер 15, помните? Я была в школьной знаменке и Наталья Дмитриевна учила меня чеканить шаг. Мы и на парады ходили, и первые места занимали, а потом меня выбрали председателем совета дружины. Помните? Эх, с такими людьми, как Наталья Дмитриевна, я уверена, дети в надежных руках были, даже, если руководить центром дали Гисмееву.