СВОИМИ СЛОВАМИ: Любой человек, попадая в публичное пространство, становится актёром, который даёт моноспектакль – Ксения Мери

В нынешнее время человек стал более публичным, и хорошо поставленная, грамотная и убедительная речь требуется не только людям творческим. Защита проекта перед начальством, знакомство с новым коллективом, умение отстоять своё мнение в споре с товарищем — всё это, в первую очередь, работа с аудиторией.

В мире существует огромное количество видов искусства. Но что же такое искусство? И кому полезно им овладеть? Только ли тем, чья профессия связана с выступлениями перед зрителями?

В нынешнее время человек стал более публичным, и хорошо поставленная, грамотная и убедительная речь требуется не только людям творческим. Защита проекта перед начальством, знакомство с новым коллективом, умение отстоять своё мнение в споре с товарищем — всё это, в первую очередь, работа с аудиторией.

Грамотная речь - это визитная карточка, она влияет на первое впечатление, которое человек производите на людей. А оно, как известно, формируется быстро и надолго.

Искусство говорить создается из трёх основных направлений: ясная, разумная и свободная речь.

Ясная речь — это про технику: дыхание, голос, дикция, артикуляция. Речевой аппарат - это органы, приспособленные для производства и восприятия речи, артикуляционный аппарат - это мышцы, которые можно и нужно тренировать. Дети, вырастая, учатся произносить звуки с помощью звукоподражания - они повторяют то, что слышат. Порой с этим бывают трудности, и человек, взрослея имеет речевые дефекты лишь по той причине, что не знает в какое правильное положение поставить язык или губы, чтобы звучать чисто.

Важность правильного дыхания также сложно переоценить. К сожалению, по-настоящему правильно дышат ничтожно малый процент людей. Это работники спецслужб, водолазы, оперные певцы, актёры. А ведь за счёт глубокого брюшного дыхания внутренние органы обогащаются кислородом, больше кислорода поступает в мозг, что благотворно влияет на самочувствие и состояние здоровья в целом. А за счёт большого объёма выдыхаемого воздуха, становится возможным произнесение более длинных фраз, их яркая эмоциональная окраска, увеличение громкости звука, возможность интонирования. От этого речь становится увереннее, ярче, сочнее.

С этим направлением всё достаточно просто — его легко можно натренировать.

Разумная речь — это про логику и структуру. Нужно учиться выстраивать композицию, свои мысли и писать речь, которую вам самим будет интересно произносить. Важно не только как человек говорит, но и что. В хорошем тексте должна быть завязка, интрига, кульминация и месседж, некое послание. Это несколько сложнее, чем техника. Логика речи — это основа драматургии.

Любой человек, который попадает в публичное пространство, становится в каком-то смысле актёром, который даёт моноспектакль. Драматург пишет пьесы для театра, но и оратору было бы неплохо помочь себе хорошей пьесой. Для этого нужно знать, как выстраивать свои мысли в композицию. Как выработать привычку структурно мыслить и структурно говорить. Так, чтобы собеседники слушали тебя не отрываясь.

Свободная речь — это про психотехнику и основы актёрского мастерства. Помимо техники речи стоит изучить, какие техники используют актёры. Понять, что актёр должен на сцене действовать, а не просто произносить текст. Должно совершаться словесное действие. Чего мы хотим от слушателя в данный момент, на какие мысли мы хотим его натолкнуть, какие действия мы хотим, чтобы он совершил? И нужно понимать, что с одним и тем же текстом можно совершать разные речевые действия. Можно унизить публику или возвысить, произнося один и тот же материал.

Искусство говорить — это глубокая, целостная работа личности над собой. Такая работа обогащает, делает человека многомерным. Затрагивает все грани внешней и внутренней жизни. Это инструмент познания себя, и это важно для каждого.

Прекрасно, что мы живём в такое удивительное время, когда нам доступно изучение практически любой информации и возможность освоения любого навыка. За не столь длительное время под чутким руководством профессионала можно прикоснуться к этому великому искусству. Говорить, стать увереннее в себе, лучше понять себя и окружающих, научиться ставить цели и достигать их (не только словесные, но и материальные), научиться влиять на аудиторию, стать ценным специалистом, к которому прислушиваются, повысить качество своей жизни.