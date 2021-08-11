СВОИМИ СЛОВАМИ: Люди в белых халатах идут нарасхват в период выборов! Но не у всех

Герои нашего времени – доктора! Когда-то политические партии стремились заполучить в ряды своих сторонников спортсменов и популярных актёров, а теперь человек в белом халате решает всё. Ну, давайте посмотрим, у кого какой улов.

В списках «Единой России» на выборах в Госдуму 37 врачей, девять идут в одномандатных округах, в том числе и заслуженный врач России Татьяна Кусайко по Мурманской области.

А ещё в областную Думу от партии власти баллотируются такие известные медики как Роман Пономарев, Евгений Тарбаев, в списках Константин Биджоев. В горсовет так же идёт доктор Аркадий Амозов.

Все они, если не действующие главврачи, то практикующие доктора.

У коммунистов я нашла только одного человек в белом халате –детский хирург Антонина Гаврилова в Кандалакше – тоже практик.

Жириновцы не смогли привлечь на свою сторону выпускников медицинских вузов и довольствуются кандидатами, которые клятву Гиппократа не давали. А ведь мы помним времена, когда лицом ЛДПР был доктор Андрей Валякин.

У эсеров доктор один и то не настоящий - санитарный, давно ставший депутатом на зарплате. Кстати, пока он протирал штаны в заксобрании, с его молчаливого согласия закрывали инфекционные отделения в Мурманской области, а в пандемию пришлось разворачивать ковидные госпиталя. Скажем за это спасибо господину Черневу!

Кстати, раньше в рядах оппозиции было много уважаемых медиков, а потом все они изменили свои политические взгляды. Вышли из Справедливой России такие доктора как Сергей Агеев и Олег Минин, положила партбилет на стол зубной врач Татьяна Елпанова. Почему? Ну, в случае с Елпановой всё предельно ясно - её место в горсовете лидер местных эсеров Макаревич продал за 2,5 миллиона рублей другому кандидат. Это известный случай, о нем писали во всех газетах…

Видимо честь белого халата не позволила Елпановой, да, и другим врачам стерпеть такого отношения. Они наверняка уже поставили на своём консилиуме диагноз Александру Геннадьевичу.

Макаревич очень любит нас «лечить»! В переносном смысле этого слова – лгать, вешать лапшу на уши…

А доктора готовы нас лечить в прямом смысле – оказывать медицинскую помощь. А мы ведь так хотим, чтобы нам помогли вместо того, чтобы сыпали соль на рану, рассказывали о том, что мы все умрем…

Как-то так!