СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают

Здравствуйте! Сегодня День знаний! 1 сентября мы чествуем педагогов и наставников, которые учат наших детей вечному и доброму, как мы полагаем. Но знания, как известно, умножают скорбь!

Накануне в редакцию «Арктик-ТВ» пришла смелая женщина, которая сделала чистосердечное признание в том, что стала невольным свидетелем кровавых историй, в которых замешан Алмаз Гисмеев.

Светлана Кравченко, бывший помощник Алмаза Гисмеева: «Мне сказали, чтобы я не рассказывала, иначе будут неприятности. Тем не менее, я пришла…».

Знакомьтесь, Светлана Ивановна Кравченко. Она много лет проработала помощником Алмаза Гисмеева. А теперь жалеет об этом. Слишком много вокруг смертей. Например, пожилого дворника, которого почему-то заставили натягивать ринг для кикбоксинга на сцене центра «Лапландия».

- Один из штырей воткнулся ему в висок, и он умер моментально. Везде была кровь, меня этот случай буквально потряс, - вспоминает Светлана Кравченко.

Гисмеев, как говорят, постоянно вербовал молодых парней по стране, которых привозили партиями и регистрировали на 3 месяца в общежитии. А потом они куда-то пропадали, или умирали при загадочных обстоятельствах. Как мальчик из Якутии.

- Я впервые подумала, что это были бои без правил. Мне было жалко этого мальчика. Отец его забрал, он плакал очень сильно, - рассказывает Светлана Ивановна.

Алмаз Рафикович давно работает в системе образования - это и спортшкола, и Дом детского творчества Лапландия, где он был директором. Сейчас руководит Центром патриотического воспитания «Юная гвардия».

- А если он душегуб?

- Мне страшно, - признаётся Светлана Кравченко.

И мне страшно! Все эти факты достойны не только журналистского расследования, но и внимания прокуратуры.

Продолжение истории ждите завтра, если меня к тому времени не закопают где-нибудь на Ленинградке.