СВОИМИ СЛОВАМИ: На каких спортсменов ставят наши партии во время избирательной гонки

Сегодня День физкультурника! Его считают своим профессиональным праздником все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители спорта. Мы любим красивых и сильных людей и понятно, что на выборах политические партии стремятся заполучить себе атлетов не меньше, чем любимых нами докторов.

Например, на стороне «Единой России» выступает Лариса Круглова. В её спортивной копилке призовые места Чемпионатов Европы, Мира, а также серебряная медаль Летних Олимпийских игры в Афинах. В составе российской команды Лариса Николаевна завоевала её 28 августа 2004 года.

У либерал-демократов в обойме атлетичный Владимир Антоненко – кандидат в мастера спорта по бодибилдингу, менеджер в фитнес-индустрии. Что, самое удивительное, груда мышц не мешает ему быть искусным оратором.

В отличие от Антоненко, кикбоксера Алмаза Гисмеева, который на этот раз выступает в желтой майке эсеров, вообще не разберёшь! Мало того, что он никогда не отличался красноречием, так он ещё и рассказывает такие вещи, о которых другие физкультурники из 90-х прошлого века предпочли бы промолчать: как тренировал ребят и определял их сразу вышибалами в ночные клубы.

Нет, такая физкультура со злачным душком, сейчас не популярна – парней из качалок больше не вербуют для своих делишек авторитеты. Или я заблуждаюсь?

Для меня физкультура – это зарядка, пробежки, игры на свежем воздухе. Хороших вам выходных!