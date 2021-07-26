Друзья, я коротко и задорно буду с какой-то периодичностью рассказывать вам своими словами о новостях политики. Намедни Захар Прилепин предложил коммунистам влиться в дружную компанию эсеров, прилепинцев и патриотов.

Мало того на местной политической поляне никто не хочет играть с лидером жиропени Александром Макаревичем. И хотя он сменил вывеску на офисе и утверждает, что теперь он за правду, но правды у Макаревича нет!

Не было на местном уровне никакого объединения эсеров с прилепинцами и патриотами. Люди, поверившие Захару Прилепину, не захотели знаться с «Макаром».

Член Общественного движения «За Правду» первым вышел из проекта, лидер отделения Александр Пашин позже. А после решения съезда побросали билеты на стол рядовые бойцы. С одним из них я имела продолжительную беседу, из которой узнала, что он до сих пор состоит в общественно-политическом движении «За Правду». Имя и фамилию своего осведомителя я сохраню до поры до времени в тайне.

В общем, парней бросили на произвол судьбы, но они ещё надеются на справедливость.

Надеюсь, что завтрашний день принесёт нам более благозвучные политические новости.