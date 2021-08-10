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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Наши кумиры уходят по-разному

Главным событием последних дней для тех, кто хоть немного увлекается футболом, стал неожиданный уход Лионеля Месси из родного клуба «Барселона». Шестикратный обладатель «Золотого мяча» не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции.

Месси выступал в основном составе с 2004 года, теперь 34-летний аргентинец по экономическим причинам переходит во французский ПСЖ.

Тем временем в Мурманске тоже не менее значимые потери. О своём уходе заявил Андрей Сысоев, глава города Мурманск. О досрочном сложении полномочий главы журналисты узнали во время брифинга в здании администрации.

В отличии от Месси, Сыса, именно так называют за глаза Андрея Ивановича, не проронил ни слезинки. А ведь чиновник с 2010 года был высшим лицом исполнительной власти в областном центре. Тем не менее, уходить от дел полностью Андрей Сысоев не спешит. Он намерен работать в Совете депутатов в качестве заместителя.

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