В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнотКому предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Не бережёте вы себя, Андрей Чернев, или Пять лет впустую!

Оговорочка по Фрейду. В своем блоге депутат Мурманской областной Думы 6-го созыва Андрей Чернев примерил на себя должность главы региона. «Если бы я был губернатором, - сказал Чернев, - то показал бы, как надо работать»… Круто!

А депутатом-то, почему не работалось?

Подведем итоги законодательной деятельности депутата Андрея Чернева: рассмотрено на заседаниях областной Думы, предложенных им законопроектов – ноль; вступило в силу законов – ноль; итого – ноль.

За пять лет лично Андрей Васильевич не внёс на рассмотрение в региональный парламент ни одного законопроекта.

Для сравнения, губернатор, которого Чернев постоянно учит жизни, инициировал 462 законопроекта. В 462 раза больше, чем депутат на зарплате. Из них 453 уже уступили в силу!

Вообще-то губернатор - это тот, кто законы исполняет, придумывать их должны законотворцы, но что-то пошло не так.

Даже прокурор Мурманской области внёс 26 законопроектов, а Чернев не смог.

Возможно, он сосредоточился на работе с избирателями. Но и тут народный избранник показал свою низкую эффективность. За 5 лет работы он смог рассмотреть только 68 обращений граждан - 46 письменных и 22 устных.

Для сравнения: доктор Минин, который не получал в Думе зарплату и руководил все пять лет Пироговкой смог рассмотреть 305 обращений.

Ну, может быть, Андрей Чернев стоял на страже интересов всех северян. Так сказать, оптом! И снова – мимо!

По признанию коллег, он стоял на страже мурманских градоначальников.

Стоило задать неудобны вопрос, ну, например, как расходуются деньги, которые выделает Мурманску областной бюджет, допустим, на столичный блеск, как Чернев принимал боевую стойку и с пеной у рта блокировал любые попытки коллег докопаться до истины.

И если вы думаете, что Чернев был самым дисциплинированным депутатом и не пропускал ни одного заседания комитетов, фракции и Думы в целом, то и здесь я вас спешу разочаровать – нет, нет и нет!

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:40«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)01:10«Большой вопрос». Юмористическо-интелектуальное шоу (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, а доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Начисление платы за ЖКУ - самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика