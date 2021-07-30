СВОИМИ СЛОВАМИ: Не бережёте вы себя, Андрей Чернев, или Пять лет впустую!

Оговорочка по Фрейду. В своем блоге депутат Мурманской областной Думы 6-го созыва Андрей Чернев примерил на себя должность главы региона. «Если бы я был губернатором, - сказал Чернев, - то показал бы, как надо работать»… Круто!

А депутатом-то, почему не работалось?

Подведем итоги законодательной деятельности депутата Андрея Чернева: рассмотрено на заседаниях областной Думы, предложенных им законопроектов – ноль; вступило в силу законов – ноль; итого – ноль.

За пять лет лично Андрей Васильевич не внёс на рассмотрение в региональный парламент ни одного законопроекта.

Для сравнения, губернатор, которого Чернев постоянно учит жизни, инициировал 462 законопроекта. В 462 раза больше, чем депутат на зарплате. Из них 453 уже уступили в силу!

Вообще-то губернатор - это тот, кто законы исполняет, придумывать их должны законотворцы, но что-то пошло не так.

Даже прокурор Мурманской области внёс 26 законопроектов, а Чернев не смог.

Возможно, он сосредоточился на работе с избирателями. Но и тут народный избранник показал свою низкую эффективность. За 5 лет работы он смог рассмотреть только 68 обращений граждан - 46 письменных и 22 устных.

Для сравнения: доктор Минин, который не получал в Думе зарплату и руководил все пять лет Пироговкой смог рассмотреть 305 обращений.

Ну, может быть, Андрей Чернев стоял на страже интересов всех северян. Так сказать, оптом! И снова – мимо!

По признанию коллег, он стоял на страже мурманских градоначальников.

Стоило задать неудобны вопрос, ну, например, как расходуются деньги, которые выделает Мурманску областной бюджет, допустим, на столичный блеск, как Чернев принимал боевую стойку и с пеной у рта блокировал любые попытки коллег докопаться до истины.

И если вы думаете, что Чернев был самым дисциплинированным депутатом и не пропускал ни одного заседания комитетов, фракции и Думы в целом, то и здесь я вас спешу разочаровать – нет, нет и нет!