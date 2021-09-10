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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.21 19:30

СВОИМИ СЛОВАМИ: Несколько неудобных вопросов Андрею Черневу

Боже мой! Я увидела рекламу одного из кандидатов, которому светят лампочкой в глаз, и он начинает говорить правду. Какая прелесть!

У меня очень много накопилось вопросов к чумному доктору. Но уж коли он разрешил себе говорить правду, то я задам ему неудобные вопросы.

Итак, вопрос первый: «Андрей Васильевич, зачем вы вступили в общество Сияние Хэседа, у вас же болгарские корни?»

«Я горжусь, что родился в могучей, сильной и большой стране. Цените своё великое государство и его историю», - написали вы на своей страничке 4 ноября в День народного единства.

«Хорошо, Андрей Васильевичи, что гражданство Израиля вы не приняли, а то сейчас совсем неудобно было бы», – подколол вас в ответ избиратель из Колы Богдан Ларионов. Правда вы его сообщение подтерли, но цифровой след остался.

А правда, что ваша дочь, судя по страничке в соцсети «Фейсбук», живёт в Эдинбурге? У вас имущество в Шотландии есть? Признавайтесь, честно.

А правда, что вы купили своей любовнице частную стоматологию? Подскажите адрес?

Представляю, если бы Андрею Черневу пришлось бы пройти полиграф на самом деле. Ваш закадычный друг Алексей Веллер, помниться, не смог обмануть детектор лжи.

А вот у вас, может быть, и получилось бы, потому что очень талантливый и разносторонний вы человек: и швец, и жнец и на дуде игрец…

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