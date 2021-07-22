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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.21 19:30

«СВОИМИ СЛОВАМИ»: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером

Здравствуйте, товарищи! Я ещё не успела привиться. Каюсь! И не потому, что я ковид-диссидент, а потому что, каюсь, привыкла полагаться на авось. Думаю, зачем куда-то спешить, придут на работу люди в белых халатах и сделают укольчик.

Но когда среди моих знакомых пошла вторая волна заражений, а перед непривитыми стали закрываться двери, я поняла, что глупо ждать, когда гора придёт к Магомеду. Настанет день и час и меня выгонят из редакции, ведь с 1 сентября работодатели имеют право не пускать на работу непривытых сотрудников.

И вот тут появился, как змей-искуситель, Александр Макаревич со совей петиций к трудящимся, в которой он подробно рассказывает, какое заявление можно написать на имя директора и в прочие инстанции, чтобы не прививаться от Ковида-19.

Самое смешное, что сам Александр Геннадьевич только недавно выписался из стационара, где наши доблестные доктора героически спасали его от опасной коронавирусной инфекции.

Надо сказать, что депутат долго отказывался носить маску на заседания облдумы, а перед тем, как его госпитализировали, успел, как говорят, перезаражать всех вокруг. По крайней мере, офис партии действительно опустел, а работа регионального отделения «Справедливой России» была парализована.

Мало того, опасаясь заразы, эсеры провели партконференцию за закрытыми дверями и выгнали журналистов.

А теперь депутат Макаревич вдруг стал антиваксером – так нынче называют противников прививок. Но это полбеды, я бы не стала доверять советам этого человека хотя бы потому, что, если вы окажитесь в реанимации, то он не принесёт вам передачку, а если дело дойдёт до увольнения с работы, то он не пойдёт с вами в суд.

У меня есть в запасе история, как Александр Геннадиевич обещал поддержку перед Фемидой, а потом пошёл на попятную или просто забыл о своих словах. И его, никем не признанные профсоюзы, вряд ли встанут на вашу защиту, так как у них вместо членских взносов – касса взаимопомощи – общак, средства из которой тратятся на усмотрение председателя. Впрочем, колхоз - дело добровольное, как и прививка.

Я, кстати, записалась на вакцинацию 26 июля. А вы?

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