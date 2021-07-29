СВОИМИ СЛОВАМИ: Почему князь Владимир избрал для крещения греческий вариант христианства?

28 июля православные верующие нашей страны отмечали историческую дату – День крещения Руси. Согласно «Повести временных лет» оно произошло 1033 года назад. Конечно же эта дата весьма условна, поскольку процесс крещения занял не день и даже не месяц, а многие и многие годы.

Так почему же князь Владимир избрал для крещения именно греческий вариант христианства?

Тут стоит начать с того, что к концу X века в Европе ещё не существовало конфессионального разделения на Православие и Католицизм, вера была единой для всех христиан, имелись лишь различия в обрядах и языке богослужения. Принятие христианства византийского обряда предопределило культурные особенности Руси и её отличия от, например, западнославянского мира, которые, сохраняясь по сей день, оказали огромное влияние на государственность и культуру. Тогда, в X веке, это ещё не было настолько очевидным, но позднее раскол церкви показал, что католический запад и православный мир пошли совершенно разными путями.

Если вспомнить, сюжет о выборе князем подходящей конфессии тоже можно считать мифом, поскольку принятие христианства было во многом предопределено. Ещё бабка Владимира Святославича княгиня Ольга добровольно перешла в христианскую веру, которая также набирала популярность и среди элиты. Действительно, в эпоху, когда вероисповедание играло ключевую роль во всех сферах жизни общества, сильно влияло на торгово-политические и культурные связи, христианство открыло широчайшие возможности для династических и дипломатических контактов.

Ну, и самым важным последствием принятия христианства стала письменность, которая используется до сих пор у восточных славян, и старославянский язык. Это был язык священных текстов и богослужения, в то время как на Западе использовалась латынь, понятная только клирикам.

Старославянский язык оказал огромное влияние на развитие русского языка, и мы до сих пор используем множество заимствований из него. Благодаря распространению кириллического алфавита, созданного специально для славянских языков, и вполне понятной литературы на старославянском языке, начался расцвет древнерусской литературы. В то время как на Руси появилась богатейшая литература на древнерусском языке, в католической Европе образованные люди использовали лишь латинский язык, а народный язык вообще долго не имел письменности и не использовался в литературе.