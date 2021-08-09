СВОИМИ СЛОВАМИ: Поехали в оздоровительный лагерь, а попали в больницу – воспоминания на всю жизнь!

Вместо отдыха 44 ребёнка из Мурманской области попали на карантин. Ребят, следовавших в детский оздоровительный лагерь поездом, «скрутило» после ужина в вагоне-ресторане. Уже позже проверка найдёт в злополучной столовке на колёсах гнилые овощи и хлеб с плесенью. Такое было в меню для неокрепших желудков.

Детей с диарей и температурой госпитализировали в туапсинскую больницу. Причиной отравления, по одно из версий, стал норовирус. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теперь наверняка многие родители задумаются о пользе такого отдыха для своего чада вдали от дома. Некоторые говорят, не был в лагере, значит, маменькин сынок и к жизни не приспособлен. Здесь сразу вспоминается фильм о парне в пузыре. Чтобы оградить мальчишку от ужасной и грязной жизни, заботливая мама поместили его в пластиковый кокон, способный дезинфицировать что угодно.

И всё же для многих семей лето и детский лагерь – сочетание, будто бы, само собой разумеющееся. Не у всех есть гостеприимные бабушки и дедушки в деревнях.

Для детей лагерь - это отдых в компании сверстников, свобода от родительского контроля. В глазах оптимистично настроенных родителей – оздоровление, интересные занятия и, опять-таки, самостоятельность, только под присмотром.

Страх вероятных опасностей понятен, однако, риск вляпаться в неприятную историю есть и у взрослых, решивших отправиться в отпуск. Но стоит ли быть человеком в футляре и постоянно думать о том «Кабы чего не вышло», ведь для многих воспоминания о лагере становится одним из самых ярких впечатлений детства.